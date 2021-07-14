В Томске создали робота-помощника для школьников в виде кота
Магистрант ТУСУРа Егор Полынцев создал робота в виде кота, который помогает школьникам начальных классов в обучении. Робот может разучивать с детьми таблицу умножения, повторять стихи, учить английский язык и многое другое, пишет пресс-служба вуза.
Социальный робот поможет школьникам осваивать предметы через электронные онлайн-ресурсы, разучивать таблицу умножения в формате мини-игр, а также выполнять другие рутинные школьные задания. Робот поможет уделить каждому школьнику больше времени и внимания, так как ресурсов педагогов иногда не хватает.
Отмечается, что в лаборатории робототехники и искусственного интеллекта ТУСУРа активно работают и с другими платформами социальных роботов, например японско-французским NAO, который умеет ходить и двигать частями корпуса. Но такие роботы очень дорогие, и закупать их в школы невыгодно. К тому же, дошкольники могут легко их сломать. Поэтому было найдено решение: сделать робота с очень минималистичным корпусом – в виде коробки-кота.
«Мы придумали робота, который будет стоить на порядок меньше. Робот-кот – стационарный, его корпус распечатан на 3D-принтере, функционал – схожий с большими роботами, а стоимость – меньше. У него есть камера, микрофон, он может распознавать голос, двигает лапками и хвостом. Робот может демонстрировать эмоции на встроенном сенсорном экране, а в уши и усы встроены светодиоды: если правильно ответил на вопрос, они загораются», – приводит пресс-служба слова Егора Полынцева.
В зарубежных публикациях, поясняет Егор, есть научные подтверждения тому, что использование робота совместно с электронными образовательными ресурсами (ЭОР) может существенно улучшить эффективность образовательного процесса. Помимо того, что робот-кот может разнообразить обучение, он помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Например, когда дублирует голосом все вопросы, которые высвечиваются на экране.
Робота уже протестировали в разных школах Томской области: школе № 56, «Перспективе» и «Интеграции». Корпус робота-кота сотрудники лаборатории хотят сделать как можно более прочным, чтобы школьники не могли его сломать.
Специалисты надеются, что в будущем и ученики старших классов смогут работать с роботом-котом, чтобы изучать информатику в прикладном ключе. Например, они будут создавать программы роботу, а затем тестировать ее на школьниках младших классов, которые с этими роботами работают.