В Томске создали робота-помощника для школьников в виде кота

Магистрант ТУСУРа Егор Полынцев создал робота в виде кота, который помогает школьникам начальных классов в обучении. Робот может разучивать с детьми таблицу умножения, повторять стихи, учить английский язык и многое другое, пишет пресс-служба вуза.

Социальный робот поможет школьникам осваивать предметы через электронные онлайн-ресурсы, разучивать таблицу умножения в формате мини-игр, а также выполнять другие рутинные школьные задания. Робот поможет уделить каждому школьнику больше времени и внимания, так как ресурсов педагогов иногда не хватает.

Отмечается, что в лаборатории робототехники и искусственного интеллекта ТУСУРа активно работают и с другими платформами социальных роботов, например японско-французским NAO, который умеет ходить и двигать частями корпуса. Но такие роботы очень дорогие, и закупать их в школы невыгодно. К тому же, дошкольники могут легко их сломать. Поэтому было найдено решение: сделать робота с очень минималистичным корпусом – в виде коробки-кота.

«Мы придумали робота, который будет стоить на порядок меньше. Робот-кот – стационарный, его корпус распечатан на 3D-принтере, функционал – схожий с большими роботами, а стоимость – меньше. У него есть камера, микрофон, он может распознавать голос, двигает лапками и хвостом. Робот может демонстрировать эмоции на встроенном сенсорном экране, а в уши и усы встроены светодиоды: если правильно ответил на вопрос, они загораются», – приводит пресс-служба слова Егора Полынцева.