«Главное — защитить выбор жителей»: в Томске создали коалицию наблюдателей

Движение в защиту прав избирателей «Голос - за честные выборы»*, партии КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия - за правду», депутат Думы г. Томска Ксения Фадеева объявили о создании коалиции наблюдателей. Участники коалиции будут осуществлять совместную координацию общественных контролёров в статусах на избирательных участках в дни голосования.

По словам координатора движения «Голос» в Томске Анны Юдиной, создание такой коалиции — важный шаг. «Наблюдение – это одна из форм гражданского участия, запрос на которую растет. Конечно, на политической арене все кандидаты и партии – конкуренты друг другу, у них могут быть разные идеологические платформы и разногласия, но есть общий интерес – возможность проконтролировать чистоту и честность процедур голосования, подсчета и подведения итогов. Мы решили в этом году попробовать формат коалиции. У партий есть свои приоритеты по участкам, куда они направляют больше сил для наблюдения, движение также направляет контролёров на участки. «Голос» оказывает методическую поддержку партиям, готовит для них наблюдателей. Объединяя наши усилия, мы делаем большой шаг навстречу друг другу и честным выборам». В свою очередь, лидер регионального отделения КПРФ Наталья Барышникова подчёркивает, как много законодательных изменений в организацию выборов было внесено в последнее время. Напомним, ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект о многодневном голосовании, а ЦИК отказался транслировать видео с избирательных участков в Интернет. «До начала трёхдневного голосования осталось совсем мало времени. Самое главное сейчас — защитить выбор жителей Томской области, пресечь попытки искажения результатов. За последние годы избирательное законодательство, в частности, касающееся контроля в дни голосования, было крайне усложнено и забюрократизировано. Одной партии или одному кандидату невероятно сложно справиться с этой задачей самостоятельно. В КПРФ мы понимаем всю сложность момента, поэтому до начала голосования будем бороться за голоса избирателей с другими политическими силами, а 17, 18, 19 сентября сообща будем защищать честные выборы».