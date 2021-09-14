«Главное — защитить выбор жителей»: в Томске создали коалицию наблюдателей

Движение в защиту прав избирателей «Голос - за честные выборы»*, партии КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия - за правду», депутат Думы г. Томска Ксения Фадеева объявили о создании коалиции наблюдателей. Участники коалиции будут осуществлять совместную координацию общественных контролёров в статусах на избирательных участках в дни голосования.
По словам координатора движения «Голос» в Томске Анны Юдиной, создание такой коалиции — важный шаг.
«Наблюдение – это одна из форм гражданского участия, запрос на которую растет. Конечно, на политической арене все кандидаты и партии – конкуренты друг другу, у них могут быть разные идеологические платформы и разногласия, но есть общий интерес – возможность проконтролировать чистоту и честность процедур голосования, подсчета и подведения итогов. Мы решили в этом году попробовать формат коалиции. У партий есть свои приоритеты по участкам, куда они направляют больше сил для наблюдения, движение также направляет контролёров на участки. «Голос» оказывает методическую поддержку партиям, готовит для них наблюдателей. Объединяя наши усилия, мы делаем большой шаг навстречу друг другу и честным выборам».
В свою очередь, лидер регионального отделения КПРФ Наталья Барышникова подчёркивает, как много законодательных изменений в организацию выборов было внесено в последнее время. Напомним, ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект о многодневном голосовании, а ЦИК отказался транслировать видео с избирательных участков в Интернет.
«До начала трёхдневного голосования осталось совсем мало времени. Самое главное сейчас — защитить выбор жителей Томской области, пресечь попытки искажения результатов. За последние годы избирательное законодательство, в частности, касающееся контроля в дни голосования, было крайне усложнено и забюрократизировано. Одной партии или одному кандидату невероятно сложно справиться с этой задачей самостоятельно. В КПРФ мы понимаем всю сложность момента, поэтому до начала голосования будем бороться за голоса избирателей с другими политическими силами, а 17, 18, 19 сентября сообща будем защищать честные выборы».
Лидер региональных эсеров Галина Немцева признаётся, что партия участвует в коалиции из двух соображений.
«Первое. Нам нужно защитить голоса избирателей от фальсификаций партии власти, на которые она способна. Второе. Мы хотим показать важность таких людей как наблюдатели. Оказать им поддержку и выразить своё уважение. Для нас – партий, кандидатов – люди, приходящие в наблюдатели – это герои. Хочу заранее сказать спасибо всем, кто не опускает руки и готов бороться за честные выборы до конца. Надеюсь, томичи, узнав, что их голоса будут надежно защищаться, обязательно придут на выборы и поддержат симпатичного им кандидата и его партию».
Поддерживает вступление в коалицию и партия «Яблоко».
«Наблюдение за ходом голосования – важный итог каждого дня кампании. Можно даже сказать, что это тоже один из ее этапов. В интересах всех нас – качественная подготовка наблюдателей и координация в дни голосования, информационный обмен друг с другом, а также взаимопомощь. Мы видим, какие ужасные вещи происходят в ряде регионов. В Томске нет традиции фальсифицировать, но это не значит, что в наблюдении нет необходимости: нельзя допустить никаких фальсификаций в таком интеллигентом университетском регионе, как Томская область», — считает Татьяна Левченко.
Присоединилась к коалиции и независимый депутат Думы Томска Ксения Фадеева.
«Считаю, что наблюдение за выборами — одна из важнейших сейчас гражданских активностей. В Томске на нескольких округах развернулась настоящая борьба, у оппозиционных кандидатов есть хорошие шансы на победу, важно голоса избирателей защитить. Я думаю, что общество крайне заинтересовано в том, чтобы и областной, и федеральный парламенты снова стали местом для дискуссии, чтобы там были представлены разные политические силы, как это произошло с Думой Томска в прошлом году. И в том числе поэтому мы сейчас видим всплеск интереса к наблюдению, люди хотят не только выразить свою волю как избиратели, но и пронаблюдать за тем, чтобы на избирательных участках всё прошло по закону».
*Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.