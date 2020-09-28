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28 сентября,
2020
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В Томске создали Долговой центр для взыскания налогов с населения

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С октября в Томске заработает региональная инспекция управления долгами — Долговой центр, сообщает ФНС. Он создан для того, чтобы отслеживать задолженности населения и следить за процедурами банкротства.


«Задачами регионального Долгового центра являются урегулирование и взыскание задолженности налогоплательщиков Томской области по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также представление интересов государства в делах о банкротстве», — уточняет региональная ФНС.


В Томске центр создан и будет работать на базе ИФНС № 7 на площади Соляная, 5.


Подобные Долговые центры появились в 28 регионах России, девять из них работают с 2019 года, а еще девять начнут работу в 2020 году.

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