В Томске создали Долговой центр для взыскания налогов с населения

С октября в Томске заработает региональная инспекция управления долгами — Долговой центр, сообщает ФНС. Он создан для того, чтобы отслеживать задолженности населения и следить за процедурами банкротства.





«Задачами регионального Долгового центра являются урегулирование и взыскание задолженности налогоплательщиков Томской области по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также представление интересов государства в делах о банкротстве», — уточняет региональная ФНС.





В Томске центр создан и будет работать на базе ИФНС № 7 на площади Соляная, 5.





Подобные Долговые центры появились в 28 регионах России, девять из них работают с 2019 года, а еще девять начнут работу в 2020 году.