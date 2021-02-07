В Томске создадут центр немецкого языка

Томский госуниверситет создаст в Томске Центр немецкого языка при поддержке генконсула ФРГ в Новосибирске Бернда Финке, сообщает пресс-служба ТГУ.

Центр будет координировать организации, которые занимаются изучением и продвижением немецкого языка и культуры в Томске.

Проект уже готов. В Томске есть довольно много организаций, которые занимаются немецкой культурой, немецким языком... Например, Российско-немецкий дом занимается культурой, Гете-центр – принимает экзамены, кто-то преподает детям, кто-то взрослым, кто-то изучает все, что связано с российскими немцами, которых по-прежнему много в Томске. Эти организации существуют разрозненно, и нет единой системы, чтобы человек, которому нужна какая-то услуга, связанная с немецким языком, знал, куда обращаться. Мы планируем простроить эту систему и создать координирующий центр, – рассказывает доцент кафедры немецкого языка ФИЯ ТГУ Елена Житкова.

Проект приурочен к 120-летию с начала преподавания немецкого языка в ТГУ. Центр создадут на факультете иностранных языков, на котором действует единственная в Томске кафедра немецкого языка.





Новый генконсул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке оценил проект лингвистов ТГУ и пообещал оказать ему поддержку.