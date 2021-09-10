«Такого беспредела не было с 90-х»: в Томске напали на агитаторов КПРФ

Неизвестные напали на молодых людей, распространяющих агитацию от кандидата КПРФ Павла Юденко.
Инциденты произошли 8 и 9 сентября. Так, вечером 8 сентября на Иркутском тракте пятеро неизвестных, угрожая физической расправой, обыскали двоих агитаторов, отобрали листовки и потребовали не появляться больше в этом районе.
9 сентября история повторилась, но уже в мкр. Солнечный. Павел Юденко и члены его штаба смогли выследить нападавших, на место вызвали полицию. Неустановленные нарушители в разговоре с Юденко отрицали свою причастность к случившемуся. Однако при появлении сотрудников правопорядка просто убежали, бросив свой авто. Задержать никого не удалось.
«По данным событиям мы обратились в полицию. Считаю, что такие действия попадают под уголовные статьи «Грабёж» и «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Это явная «акция устрашения». Относительно того, кто заказчик, у меня есть подозрения, но озвучивать их не буду, во всем разберётся полиция», — комментирует Павел Юденко.
По мнению первого секретаря Томского отделения КПРФ Натальи Барышниковой, возглавляющей список на выборах в областную Думу, эта выборная кампания стала исключительной по уровню давления на кандидатов, как административного, так и физического.
«Такого беспредела не было с 90-х. Мало того, что работников бюджетной сферы используют, чтобы организовать голоса за «нужного» кандидата. Приходят уже к предпринимателям, беседуют, настойчиво «рекомендуют» голосовать за партию власти и принуждать к этому работников. К тем, кто сотрудничает с КПРФ, приходят постоянные проверки. В Ленинском районе принуждают снимать с балконов законно установленные баннеры кандидатов от КПРФ. Многие сегодня убеждены, что выборы ничего не решают. Но это не так! Борьба ведётся всерьёз. Ожесточённое давление на КПРФ говорит о том, что наши оппоненты понимают — завтра их всевластие может закончиться. Знаю, что в Томске многие симпатизируют КПРФ, но не верят в выборы. Призываю вас, приходите на избирательные участки, поддержите кандидатов от КПРФ».
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Заказчик: ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Томск, ул. Крылова, 4/1. Оплачено из средств избирательного фонда ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Дата выпуска: 10.09. 2021 года.