«Такого беспредела не было с 90-х»: в Томске напали на агитаторов КПРФ

Инциденты произошли 8 и 9 сентября. Так, вечером 8 сентября на Иркутском тракте пятеро неизвестных, угрожая физической расправой, обыскали двоих агитаторов, отобрали листовки и потребовали не появляться больше в этом районе.

9 сентября история повторилась, но уже в мкр. Солнечный. Павел Юденко и члены его штаба смогли выследить нападавших, на место вызвали полицию. Неустановленные нарушители в разговоре с Юденко отрицали свою причастность к случившемуся. Однако при появлении сотрудников правопорядка просто убежали, бросив свой авто. Задержать никого не удалось.

«По данным событиям мы обратились в полицию. Считаю, что такие действия попадают под уголовные статьи «Грабёж» и «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Это явная «акция устрашения». Относительно того, кто заказчик, у меня есть подозрения, но озвучивать их не буду, во всем разберётся полиция», — комментирует Павел Юденко.

По мнению первого секретаря Томского отделения КПРФ Натальи Барышниковой, возглавляющей список на выборах в областную Думу, эта выборная кампания стала исключительной по уровню давления на кандидатов, как административного, так и физического.