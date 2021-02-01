В Томске сотрудники МЧС спасли пенсионера из горящей квартиры

Пожар произошел в десятиэтажном многоквартирнике по адресу Транспортная, 7. Из квартиры сотрудники МЧС спасли 62-летнего мужчину.



Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу 31 января в 21:14. К моменту прибытия пожарных из однокомнатной квартиры на 4 этаже шел дым. Чтоб попасть в помещение, спасателям пришлось взломать дверь.