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01 февраля,
2021
Новости

В Томске сотрудники МЧС спасли пенсионера из горящей квартиры

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

Пожар произошел в десятиэтажном многоквартирнике по адресу Транспортная, 7. Из квартиры сотрудники МЧС спасли 62-летнего мужчину. 

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу 31 января в 21:14. К моменту прибытия пожарных из однокомнатной квартиры на 4 этаже шел дым. Чтоб попасть в помещение, спасателям пришлось взломать дверь.

В комнате на кровати был обнаружен хозяин квартиры, — сообщает пресс-служба МЧС. — Пожарные надели на него спасательное устройство (специальная маска для дыхания в задымленных помещениях) и вынесли из квартиры. Мужчина не пострадал.

В результате пожара на кровати обгорел матрас и закоптились стены. 10 сотрудников МЧС потушили пожар в течение 20 минут, предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

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