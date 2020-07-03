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В Томске сотрудники МЧС спасли двух лошадей во время пожара на конном стадионе
33 минуты назад
Пони, конь и жеребенок погибли во время пожара на конном стадионе «Золотая орда» в Кировском районе. Двоих коней удалось спасти, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о возгорании в здании малого конного стадиона поступило в пожарную часть в 21:55, первое подразделение прибыло на место в 22:03.
«На момент прибытия первого подразделения горело внутри строения. Пожарными были спасены два коня. Погибли конь, пони и жеребенок», – говорится в сообщении.
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