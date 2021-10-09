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  3. В Томске сотрудник полиции задержал мужчин, имеющих при себе наркотики. Он услышал их разговор в автобусе
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В Томске сотрудник полиции задержал мужчин, имеющих при себе наркотики. Он услышал их разговор в автобусе

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Сотрудник полиции ехал в автобусе и услышал разговор двух томичей, которые обсуждали наркотики. Один из них планировал их употребить, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Полицейский предъявил служебное удостоверение, представился и предложил мужчинам проследовать в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Однако мужчины на это, как говорится в сообщении, отреагировали агрессивно, попытались покинуть автобус на остановке и сопротивлялись. Сотруднику полиции удалось их задержать «благодаря помощи неравнодушных граждан». Томичей привлекли к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Во время личного досмотра у одного из мужчин полицейские изъяли наркотическое средство «соль» весом 0,39 грамма. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго фигуранта еще решается.

фото иллюстративное
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