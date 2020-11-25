Добрые новости
25 ноября,
2020
2
фото
Новости

В Томске собирают необычные защитные маски как экспонаты для выставки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

ТГУ объявил о начале акции «Символ защиты»: в течение месяца экскурсионно-просветительский центр вместе с музеем истории ТГУ будут собирать необычные маски, чтобы подготовить экспозицию, посвященную борьбе с коронавирусом.

В Томске собирают необычные защитные маски как экспонаты для выставки
Фото: ТГУ

«Сегодня есть два главных вещественных символа борьбы с вирусом: антисептик и маска. Но если первый стал бойцом невидимого фронта, то с маской мы практически не расстаемся, она всегда на виду. Прошел уже почти год, как она стала неотъемлемой частью нашей жизни, и еще неизвестно, сколько продолжит ею оставаться», – говорит методист Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Анастасия Мусафирова.


Принести маску может любой желающий. Ее можно оставить в специальном кубе для сбора. Таких кубов установили три: напротив кабинета профкома в главном корпусе, в холле второго этажа Научной библиотеки и в Ботаническом саду ТГУ. Организаторы ждут необычные маски, сделанные своими руками или отражающие принадлежность к определенному виду деятельности. Например, с логотипами подразделений или организаций. Отмечается, что маски принимаются только новыми.

«Есть и альтернативный вариант участия в акции «Символ защиты», в лучших традициях эпидемиологической безопасности – дистанционно. Для этого нужно разработать дизайн-проект маски или сделать в ней интересное селфи. А затем отправить результат своего творчества на электронную почту mustsu@mail.tsu.ru с описанием работы и личными контактами для связи», — сообщает вуз.


Организаторы говорят, что на проведение акции их вдохновили снимки периода «испанки» — крупной пандемии гриппа начала 20 века. С тех времен остался снимок, на котором запечатлена семья, где все, включая кота, в масках.​

В Томске собирают необычные защитные маски как экспонаты для выставки
Фото: Telegram-канал «История человечества»

Отметим, акция завершится 21 декабря, а итогом станет выставка. Все участники, чьи маски станут экспонатами, получат подарки от музеев ТГУ.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.