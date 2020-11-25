В Томске собирают необычные защитные маски как экспонаты для выставки

«Сегодня есть два главных вещественных символа борьбы с вирусом: антисептик и маска. Но если первый стал бойцом невидимого фронта, то с маской мы практически не расстаемся, она всегда на виду. Прошел уже почти год, как она стала неотъемлемой частью нашей жизни, и еще неизвестно, сколько продолжит ею оставаться», – говорит методист Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Анастасия Мусафирова.





Принести маску может любой желающий. Ее можно оставить в специальном кубе для сбора. Таких кубов установили три: напротив кабинета профкома в главном корпусе, в холле второго этажа Научной библиотеки и в Ботаническом саду ТГУ. Организаторы ждут необычные маски, сделанные своими руками или отражающие принадлежность к определенному виду деятельности. Например, с логотипами подразделений или организаций. Отмечается, что маски принимаются только новыми.



«Есть и альтернативный вариант участия в акции «Символ защиты», в лучших традициях эпидемиологической безопасности – дистанционно. Для этого нужно разработать дизайн-проект маски или сделать в ней интересное селфи. А затем отправить результат своего творчества на электронную почту mustsu@mail.tsu.ru с описанием работы и личными контактами для связи», — сообщает вуз.





Организаторы говорят, что на проведение акции их вдохновили снимки периода «испанки» — крупной пандемии гриппа начала 20 века. С тех времен остался снимок, на котором запечатлена семья, где все, включая кота, в масках.​