В Томске собирают деньги на лечение выжившей при пожаре лошади

Еще вчера кожа была на голове лошади, сегодня кожа облезла и лошадке требуются лекарства, антибиотики, капельницы. За два дня потратили десять тысяч рублей, предстоит неделя активного лечения. Прошу всех неравнодушных помочь любой суммой или хотя бы репостом, давайте не дадим ей погибнуть. Люся, живи! — написал в посте с просьбой о помощи Стас Литвин.