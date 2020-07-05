Новости
В Томске собирают деньги на лечение выжившей при пожаре лошади
27 минут назад
В Томске сотрудники МЧС спасли двух лошадей во время пожара на конном стадионе; одной лошади требуется помощь.
Еще вчера кожа была на голове лошади, сегодня кожа облезла и лошадке требуются лекарства, антибиотики, капельницы. За два дня потратили десять тысяч рублей, предстоит неделя активного лечения. Прошу всех неравнодушных помочь любой суммой или хотя бы репостом, давайте не дадим ей погибнуть. Люся, живи! — написал в посте с просьбой о помощи Стас Литвин.
Напомним, пони, конь и жеребенок погибли во время пожара на конном стадионе «Золотая орда» в Кировском районе. Двоих коней удалось спасти.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?