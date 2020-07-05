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05 июля,
2020
Новости

В Томске собирают деньги на лечение выжившей при пожаре лошади

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

В Томске сотрудники МЧС спасли двух лошадей во время пожара на конном стадионе; одной лошади требуется помощь.

Еще вчера кожа была на голове лошади, сегодня кожа облезла и лошадке требуются лекарства, антибиотики, капельницы. За два дня потратили десять тысяч рублей, предстоит неделя активного лечения. Прошу всех неравнодушных помочь любой суммой или хотя бы репостом, давайте не дадим ей погибнуть. Люся, живи! — написал в посте с просьбой о помощи Стас Литвин. 

Напомним, пони, конь и жеребенок погибли во время пожара на конном стадионе «Золотая орда» в Кировском районе. Двоих коней удалось спасти. 


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