В Томске сняли документальный фильм о поисковом отряде «Лиза Алерт»

«Предложила снять фильм потому что, во-первых не все знают, что это за команда, во-вторых я искренне поражаюсь людям, которые могут в любой момент сорваться поехать искать другого человека, искать до последнего. Это такая работа, которая еще и безвозмездная по факту, она очень дорогого стоит. Я считаю, что не у всех людей есть столько моральных сил, чтобы стать поисковиком или инфоргом, работать в отряде», — рассказала ТВ2 Александра Преснякова.

Съемки фильма «Liza Alert. Помощь каждого» проходили с октября по декабрь 2020 года. Работа над фильмом была очень тяжелая, как в моральном плане, так и в физическом.





«Кататься вместе с ребятами на поиски, слушать их истории, порой это не самые обычные истории из разряда «потерялся человек, искали, через полчаса нашли». Некоторые истории очень страшные. Ты волнуешься за людей, присутствуешь при работе волонтеров», — говорит Александра Преснякова.





Открытый показ фильма пройдет 20 марта в 14:00 в «Точке кипения». Из- за коронавирусных ограничений количество мест ограничено. Попасть на мероприятие можно по предварительной записи, для этого необходимо написать Александре Пресняковой во «ВКонтакте».





«Лиза Алерт» — добровольческое некоммерческое общественное объединение, которое действует по всей стране и занимается поиском пропавших без вести людей. В Томской области поисково-спасательный отряд был создан в 2014 году после пропажи трехлетней Вики Вылегжаниной.