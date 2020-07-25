В Томске снова поддержали Хабаровск
Активисты в Томске снова вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Пикеты прошли на Новособорной площади. Томичи также протестовали против поправок в Конституцию, произвола силовиков и коррупции.
Как рассказал ТВ2 участник пикетов Максим Малиновский, в пикете приняло участие около 16 человек. Силовики пытались некоторым участникам митинга вручить уведомления о недопустимости проведения несанкционированной акции.
«Через какое-то время к нам подошли полицейские и сказали, что если мы через пять минут не прекратим акцию, то будут вызваны дополнительные наряды и нас начнут арестовывать. После этого люди стали расходиться». — сказал Максим Малиновский.
Массовые акции в поддержку протестующих из-за ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала также прошли в Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Чите. Лозунги на протестах были разные: участники выступили в том числе и против пенсионной реформы и дистанционного образования, сообщает Тайга.инфо.
В Иркутске несогласованный митинг в поддержку протестующих в Хабаровске прошел перед зданием облправительства. На акцию пришли несколько десятков человек. Тайга.инфо пишет, что люди держали плакаты и кричали лозунги «Руки прочь от Байкала!», «От Амура до Байкала выступаем за Фургала», «Иркутск, выходи!», «Хабаровск, мы с тобой», «Путин, уходи!», «Россия, просыпайся!». Также участники выступили против дистанционного образования и повышения пенсионного возраста. Некоторые прошли с плакатами по площади.
Хабаровск, мы с тобой!— Штаб Навального в Иркутске (@teamnavalny_irk) July 25, 2020
В Иркутске прошёл несогласованный митинг в поддержку хабаровчан. Пришло около ста человек. После митинга началось шествие.
Митингующие скандируют: «Хабаровск, мы с тобой!», «От Амура до Байкала выступаем за Фургала!», «Путина в отставку». pic.twitter.com/flN4vfQHtG
На красноярский митинг в поддержку хабаровских протестов вышли 40 человек. Они собрались на Театральной площади и скандировали «Мы за Хабаровск», «Свободу Хабаровску». Кроме того, протестующие потребовали освободить бизнесмена Анатолия Быкова.
Движение «Протестное Забайкалье» сообщило об акции в Чите в поддержку хабаровских митингов. Плакатов участники не использовали. Также акция в поддержку хабаровских протестов прошла в Новосибирске. В ней приняли участие не более 20 человек.
Добавим, что протесты снова прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Москве. В Москве полицейские задержали несколько человек.
Напомним, что в Томске дважды, 18 и 19 июня, проходили митинги в поддержку Сергея Фургала. Участники вышли на протест с плакатами: «Нет произволу», «Ямы Сергей Фургал» и «Свободу Сергею Фургалу».
Сергея Фургала избрали губернатором в 2018 году. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го арестован в рамках расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-2005 гг. Своей вины не признает. Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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