В Томске снесли деревянный дом, где жил исследователь Сибири и геолог Ростислав Ильин

В Томске снесли деревянный дом в переулке Нечевском, 16. Об этом написал депутат гордумы Евгений Каверзин в своем телеграм-канале. Небольшой дом на Нечевском, 16, — памятник истории. Здесь до 1934-го года жил томский ученый, геолог, сыгравший огромную роль в открытии западно-сибирской нефти Ростислав Ильин.

Автор: Евгений Каверзин

«Еще одного исторического здания в Томске не стало. На здании была табличка, что этот дом охраняется государством и нашим городом. Вся история уходит на свалку. Никому она не нужна и городу тоже», — говорит депутат гордумы Евгений Каверзин на видео.

В 2008 году Евгений Паршуто предлагал нефтедобывающим компаниям в Томске сохранить дом как музей: «Можно ставить вопрос перед нашими фирмами, уважаемым «Газпромом», нефтедобывающими компаниями, вузами, которые занимаются подготовкой кадров, чтобы это здание восстановить и сделать здесь, к примеру, музей». К дому примыкает земельный участок почти в 10 га, в проекте застройки не оставили место для памятника.

По информации мэрии, распоряжением Правительства России от 22 июня 2021 года после проведения историко-культурной экспертизы дом по пер. Нечевскому, 16 был исключен из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Автор: Мэрия Томска