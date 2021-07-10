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Главная Новости В Томске снесли деревянный дом, где жил исследователь Сибири и геолог Ростислав Ильин
Новости

В Томске снесли деревянный дом, где жил исследователь Сибири и геолог Ростислав Ильин

Юлия Фаллер
ТВ2 Юлия Фаллер
3 часа назад

В Томске снесли деревянный дом в переулке Нечевском, 16. Об этом написал депутат гордумы Евгений Каверзин в своем телеграм-канале. Небольшой дом на Нечевском, 16, — памятник истории. Здесь до 1934-го года жил томский ученый, геолог, сыгравший огромную роль в открытии западно-сибирской нефти Ростислав Ильин.

Автор:  Евгений Каверзин

«Еще одного исторического здания в Томске не стало. На здании была табличка, что этот дом охраняется государством и нашим городом. Вся история уходит на свалку. Никому она не нужна и городу тоже», — говорит депутат гордумы Евгений Каверзин на видео. 

Автор: Евгений Каверзин

В 2008 году Евгений Паршуто предлагал нефтедобывающим компаниям в Томске сохранить дом как музей: «Можно ставить вопрос перед нашими фирмами, уважаемым «Газпромом», нефтедобывающими компаниями, вузами, которые занимаются подготовкой кадров, чтобы это здание восстановить и сделать здесь, к примеру, музей».

К дому примыкает земельный участок почти в 10 га, в проекте застройки не оставили место для памятника. 

По информации мэрии, распоряжением Правительства России от 22 июня 2021 года после проведения историко-культурной экспертизы дом по пер. Нечевскому, 16 был исключен из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Автор:  Мэрия Томска

Как пишет депутат гордумы Андрей Фатеев, земельным участком на переулке Нечевский, 16 владеет компания ООО «Рассвет».

«Владелец этой компании - Левчугов Владислав Викторович, бывший депутат-единоросс, директор компании «Лама». Так что можно ждать магазин «Абрикос» на этом месте», — отметил Андрей Фатеев. 

В мэрии подтвердили, собственником здания по указанному адресу является группа компаний «Лама». Они и решили снести здание. 

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