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27 января,
2020
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В Томске снег с крыши ТЦ упал на женщину с ребенком

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С крыши торгового центра «999» упал снег на женщину с шестимесячным ребенком. Прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. 

Инцидент произошел 25 января.


«По предварительной информации, видимых повреждений у пострадавших нет. Женщина от медицинской помощи отказалась. Ребенок в силу малолетнего возраста находится под медицинским наблюдением», — сообщает областная прокуратура.


Прокуратура взяла проверку в отношении данного дела на особый контроль.

В Томске снег с крыши ТЦ упал на женщину с ребенком

Напомним, в марте 2019 года на проспекте Ленина лед упал с крыши на женщину и ее внучку. Женщина погибла на месте, пятилетняя девочка попала в больницу. Мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. Следователи возбудили уголовное дело по данному происшествию.


По данным мэрии, за пятницу, субботу и воскресенье коммунальные службы на полигоны вывезли 8,2 тыс тонн снега, очистили снег и навесы с 270 кровель.


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