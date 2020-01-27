В Томске снег с крыши ТЦ упал на женщину с ребенком

С крыши торгового центра «999» упал снег на женщину с шестимесячным ребенком. Прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, видимых повреждений у пострадавших нет. Женщина от медицинской помощи отказалась. Ребенок в силу малолетнего возраста находится под медицинским наблюдением», — сообщает областная прокуратура.

Напомним, в марте 2019 года на проспекте Ленина лед упал с крыши на женщину и ее внучку. Женщина погибла на месте, пятилетняя девочка попала в больницу. Мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. Следователи возбудили уголовное дело по данному происшествию.





По данным мэрии, за пятницу, субботу и воскресенье коммунальные службы на полигоны вывезли 8,2 тыс тонн снега, очистили снег и навесы с 270 кровель.





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