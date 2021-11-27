В Томске скоропостижно скончался врач-инфекционист больницы №3 Виктор Якимов

В Томске на 53-м году жизни скоропостижно скончался заведующий инфекционным отделением городской клинической больницы №3 им. Альперовича, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Виктор Лаврентьевич Якимов. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Виктора Якимова коллеги и пациенты знали как ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого, внимательного и тактичного человека. Для всего медицинского сообщества это огромная потеря. Виктор Лаврентьевич один из первых врачей в Томской области начал лечение пациентов с COVID-19 в инфекционном отделении горбольницы №3, которое первым приняло пациентов с вероятной и подтвержденной̆ новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Полученные опыт и знания позволили Виктору Лаврентьевичу в кратчайшие сроки и на высоком уровне организовать работу инфекционного стационара по лечению пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

Виктор Якимов родился в 1968 году в посёлке Нижнеангарск Республики Бурятия. В 1995 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 1996-м окончил интернатуру по специальности «врач-инфекционист». Позже работал врачом-инфекционистом в детской инфекционной больнице. С 2005 года по настоящее время работал в горбольнице №3 им. Альперовича. Имел несколько наград за профессиональную деятельность.

О дате и месте прощания пока не сообщается.