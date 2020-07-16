В Томске скончались больше десяти постояльцев двух пансионатов для пожилых, где были вспышки коронавируса

Власти Томской области сообщили о смерти более десяти человек, проживавших в двух пансионатах для пожилых, где произошли вспышки коронавирусной инфекции.





«Это люди в возрасте, есть с сопутствующими патологиями, онкологическими заболеваниями, заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Часть из них еще находится в ковидариях, часть переведена обратно, часть погибла. В основном, это пациенты, которые погибли в конце июня. Это более десятка человек», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» вице-губернатора Томской области Ивана Деева.





Деев отметил, что часть пациентов умерла не от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний. Точное число пациентов, умерших от COVID-19, станет известно в августе.





«В пансионатах полностью приобретены средства индивидуальной защиты для персонала, все протестированы, пациенты разделены по этажам. В «Южном» пансионате вообще полностью заменили персонал», — добавил Деев.





В начале июня очаг коронавируса обнаружили в пансионате для пожилых и инвалидов «Южный». Первый случай коронавируса был зафиксирован в пансионате 11 июня. В пансионате проживали 78 человек, 44 из них были госпитализированы. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело.





Второй очаг коронавируса обнаружили в пансионате «Доброе сердце». Тесты подтвердили заболевание у 28 человек, в том числе у пяти сотрудников.





С начала пандемии в Томской области коронавирус диагностирован у 3173 человек. 1722 уже выздоровели. 25 человек скончались.