В Томске ушла из жизни завлит томской Драмы Мария Смирнова

«Ушла из жизни заведующая литературной частью Мария Марковна Смирнова. Мы еще долго не сможем смириться с этим. Кажется невозможным представить себе томский театр без нее, без ее мудрой и ободряющей улыбки, без ее точных суждений и тонких замечаний. Мария Марковна была одной из самых ярких фигур томского театрального сообщества, она руководила литературно-драматургической частью Томского театра драмы с 1977 года. Она была истинным человеком театра и обладала всеми качествами идеального завлита – умом, эрудицией, огромным опытом, тактичностью, терпением, прекрасным вкусом и чувством юмора. Она всегда была готова прийти на помощь, умела поддержать, дать нужный совет, предостеречь от ошибок. Трудно найти человека, который обладал бы такими же знаниями о театральном Томске, столь же легко ориентировался в прошлом и настоящем нашего театра. И Мария Марковна всегда щедро делилась своими знаниями. Для томских журналистов, пишущих о театре, она всегда была мудрым наставником, который не только даст нужную информацию, но и ободрит, поможет разобраться в непростых вопросах и взглянуть на то, о чем пишешь с неожиданного ракурса. Ее жизнелюбие и чувство юмора восхищало! Все, кому повезло с ней общаться, знают, какой прекрасной рассказчицей она была, как увлекательно умела рассказывать. Благодаря ей прошлое оставалось живым настоящим! Нам еще только предстоит осознать, как много театральный Томск утратил с уходом такого человека. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Марии Марковны», — говорится в сообщении.

Где и когда будет организовано прощание с Марией Смирновой, пока не сообщается.