В Томске школьник получил травму на уроке физкультуры. Главное

«На уроке физкультуры в 6-й гимназии ученики во время разминки бегали по периметру спортзала. При движении по залу один из учеников 8 класса налетел на натянутую волейбольную сетку, упал и ударился головой о пол», — комментирует начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.





По ее информации, подростка госпитализировали, какое-то время он находился в коме.





«В настоящее время он находится в сознании, дышит самостоятельно, отвечает на вопросы, реагирует. По факту инцидента нами была организована внутренняя проверка», — комментирует Грабцевич.