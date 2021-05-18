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18 мая,
2021
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В Томске школьник получил травму на уроке физкультуры. Главное

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

14-летний учащийся гимназии №6 получил травму на уроке физкультуры.

«На уроке физкультуры в 6-й гимназии ученики во время разминки бегали по периметру спортзала. При движении по залу один из учеников 8 класса налетел на натянутую волейбольную сетку, упал и ударился головой о пол», — комментирует начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.


По ее информации, подростка госпитализировали, какое-то время он находился в коме.


«В настоящее время он находится в сознании, дышит самостоятельно, отвечает на вопросы, реагирует. По факту инцидента нами была организована внутренняя проверка», — комментирует Грабцевич.

Следственный комитет сообщает, что по факту произошедшего проходит доследственная проверка. Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. Руководство школы передало правоохранительным органам все необходимые документы и видеозаписи.


По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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