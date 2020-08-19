В Томске с начала года вырубили 820 деревьев: где начнут пилить тополя

С начала года в Томске вырубили 820 деревьев, большинство из которых — старовозрастные или аварийноопасные тополя, сообщили в пресс-службе мэрии.

Каждую неделю ландшафтная комиссия рассматривает снос и подрезку аварийных деревьев.





«С начала года в Томске снесено порядка 820 таких деревьев, подрезано около 440, ветви подрезаны у 3 тысяч для обеспечения видимости на дорогах. При формировании задания для подрядчика приоритет отдается отдаленным от центра микрорайонам и частному сектору», — пояснили в мэрии.





За пять лет в мэрию обратились свыше тысячи томичей по поводу упавших деревьев и веток или их повреждения. Основными причинами падения веток и деревьев, по мнению специалистов, остаются сильные порывы ветра, резкие перепады температуры, возраст дерева и слабая корневая система.





Ранее томичи жаловались на опасные деревья в Ленинском районе, где рядом с жилыми домами рухнул засохший тополь, от которого могли пострадать дети. После публикации материала специалисты приезжали на адрес. Как рассказали ТВ2 местные жители, деревья обещали спилить, но до сих пор ветхие тополя никто не убрал.





Если поврежденное дерево упало на автомобиль, объекты инженерной коммуникации и дом и так далее, томичам необходимо обратиться в городскую «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.