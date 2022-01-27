В Томске с четвертого этажа школы №40 выпал ребенок. СК проводит проверку

Из окна четвертого этажа школы №40 выпал ребенок, пишут очевидцы. Он доставлен в больницу. На месте работают сотрудники следственного комитета. По информации ТВ2, ребенок выпрыгнул сам, он жив, но его состояние тяжелое. Также распространяется мнение, сделано это было на спор.

Уточняется, что в школе есть камеры видеонаблюдения.