В Томске с четвертого этажа школы №40 выпал ребенок. СК проводит проверку

Из окна четвертого этажа школы №40 выпал ребенок, пишут очевидцы. Он доставлен в больницу. На месте работают сотрудники следственного комитета. По информации ТВ2, ребенок выпрыгнул сам, он жив, но его состояние тяжелое. Также распространяется мнение, сделано это было на спор.
Уточняется, что в школе есть камеры видеонаблюдения.
Начальник департамента образования администрации Томска Максим Савенков по поводу случившегося в школе №40 прокомментировал: «Ученик 8 класса во время перемены выпал из окна на 4 этаже здания. Ребенок с травмами доставлен в БСМП. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Администрация школы держит связь с родителями ученика».
Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич в разговоре с ЦУРом подтвердила, что ребенок жив, сейчас в школе работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Телеграм-канал «Область здоровья» сообщает, что вызов на станцию скорой помощи поступил сегодня, 27 января, в 14.39. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», находившиеся в школе по другому вызову. В 14.40 реанимационная бригада уже выехала на место. 14-летний мальчик доставлен в больницу скорой медицинской помощи №2. По информации главного врача медучреждения Андрея Караваева, предварительно состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое, он имеет множественные повреждения, но ему оказывается необходимая медицинская помощь.