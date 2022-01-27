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  3. В Томске с четвертого этажа школы №40 выпал ребенок. СК проводит проверку
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В Томске с четвертого этажа школы №40 выпал ребенок. СК проводит проверку

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Из окна четвертого этажа школы №40 выпал ребенок, пишут очевидцы. Он доставлен в больницу. На месте работают сотрудники следственного комитета. По информации ТВ2, ребенок выпрыгнул сам, он жив, но его состояние тяжелое. Также распространяется мнение, сделано это было на спор.

Уточняется, что в школе есть камеры видеонаблюдения.

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Начальник департамента образования администрации Томска Максим Савенков по поводу случившегося в школе №40 прокомментировал: «Ученик 8 класса во время перемены выпал из окна на 4 этаже здания. Ребенок с травмами доставлен в БСМП. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Администрация школы держит связь с родителями ученика».

Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич в разговоре с ЦУРом подтвердила, что ребенок жив, сейчас в школе работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Телеграм-канал «Область здоровья» сообщает, что вызов на станцию скорой помощи поступил сегодня, 27 января, в 14.39. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», находившиеся в школе по другому вызову. В 14.40 реанимационная бригада уже выехала на место. 14-летний мальчик доставлен в больницу скорой медицинской помощи №2. По информации главного врача медучреждения Андрея Караваева, предварительно состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое, он имеет множественные повреждения, но ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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