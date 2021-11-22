В Томске с 25 ноября начнут проверять QR-коды у работников сферы услуг

В Томской области начнутся проверки документов, подтверждающих вакцинацию от ковида, перенесенную болезнь или отрицательный ПЦР-тест у сотрудников заведений, вход в которые возможен только при наличии QR-кодов.

По решению регионального оперштаба, работники сферы услуг должны поставить хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса до 25 ноября. Сотрудников без документов о вакцинации или перенесенном ковиде работодатели обязаны отстранить от работы с клиентами.

«Если посетитель не имеет документа, подтверждающего вакцинацию, он не может получить услуги в данном заведении. Соответственно, и сотрудникам, предоставляющим эти услуги, важно иметь активный иммунитет к инфекции. Проверить, как выполняется решение штаба, могут во время рейдов представители правоохранительных и муниципальных органов», — заявила замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

Она пояснила, что проверки не затронут организации, в которых вакцинировано более 80 % сотрудников. Таким организациям выданы сертификаты социальной ответственности «Территория здоровья», всего сертификаты получили 130 работодателей региона.

Напомним, в Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

С 28 октября в регионе стабильно фиксируется более 20 случаев заражения ковидом в сутки. 19 ноября в Томской области установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки: подтверждено 292 случая. В целом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у более чем 50 тысяч жителей региона, 620 человек умерли. До 1 декабря в регионе действует масочный режим, который с большой долей вероятности будет продлен.