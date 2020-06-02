В Томске ремонтируют трамвайные пути. Некоторые маршруты не ходят. Фото

Сегодня в Томске на улице Лебедева от проспекта Комсомольского до улицы Тверской началась замена рельсов. Их выполнит компания подрядчика «Трамвайно-троллейбусного управления» ООО «Транссервис».

«У нас по контракту работы с 1 июня по конец июля. В планах ремонта улица Лебедева от проспекта Комсомольского до улицы Тверской. Будем дополнительно делать ремонт двухстрелочных переводов трамвайных, которые разделяют пути следования трамвая на Лебедева и на проспект Комсомольский. Эти два перевода не входят в контракт, мы их дополнительно включим, потому что они в неудовлетворительном состоянии. Работы предусматривают замену рельсов, шпального хозяйства», — рассказал корреспонденту Агентства новостей ТВ2 директор компании-подрядчика Александр Ханов.





По информации мэрии, за два месяца бригады должны отремонтировать 1194 метра одиночного пути и переезды на пересечениях улиц Лебедева и Киевской. Все это строилось в 1967 году.





В связи с ремонтом до 31 июля не будет курсировать трамвай № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и № 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». Свободные вагоны перекинут на маршруты №№ 1, 2 и 4. «Они курсируют с интервалом в «часы пик» в будни – от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут», — уточнили в мэрии.