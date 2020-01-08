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08 января,
2020
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В Томске разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернулась

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую жительницу Томска. Татьяна Петровна Пилипенко (Шамова) вышла из дома 7 января в 16:00 и не вернулась, говорится в группе отряда ВКонтакте

В Томске разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернулась

Женщине 69 лет, нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.


Приметы:

  • Рост: 160-165 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
  • Была одета: коричневая куртка с опушкой на воротнике, черные спортивные брюки, черные ботинки, темно-синяя вязаная шапка, темно-синий вязаный шарф.
  • С собой: две сумки.  
  • Особые приметы: носит очки.


Всем, кто что-то знает о местонахождении Татьяны Пилипенко или хочет присоединиться к поискам, просьба звонить по телефонам: 8-800-700-5452 или 112. Требуется помощь добровольцев. 

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