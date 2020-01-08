В Томске разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернулась

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую жительницу Томска. Татьяна Петровна Пилипенко (Шамова) вышла из дома 7 января в 16:00 и не вернулась, говорится в группе отряда ВКонтакте.
Женщине 69 лет, нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.
Приметы:
- Рост: 160-165 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
- Была одета: коричневая куртка с опушкой на воротнике, черные спортивные брюки, черные ботинки, темно-синяя вязаная шапка, темно-синий вязаный шарф.
- С собой: две сумки.
- Особые приметы: носит очки.
Всем, кто что-то знает о местонахождении Татьяны Пилипенко или хочет присоединиться к поискам, просьба звонить по телефонам: 8-800-700-5452 или 112. Требуется помощь добровольцев.