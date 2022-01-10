В Томске разыскивают пропавшую трехлетнюю девочку

Томичей просят помочь в поиске трехлетней Елизаветы Заболотниковой, которая пропала 9 января около 13.30 в районе ул. Енисейская, 8.

Приметы: рост около 110 см, волосы светлые короткие, худощавого телосложения, нет переднего зуба. Была одета в комбинезон слитный черно-белый, шапку белую вязаную с двумя помпонами, шарф белый вязаный, ботинки замшевые темно-синие.

Ребенка, предположительно, забрал отец — Павел Заболотников, 1980 года рождения. Приметы: рост 190 см, крупного телосложения, лицо круглое, стрижка короткая, на лбу шрам.

Был одет в темную шапку, пуховик темно-оранжевого цвета, черные спортивные штаны, кроссовки темного цвета.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девочки, просят обратиться в ОМВД России по Советскому району города Томска по телефону 02 (102 с мобильного)