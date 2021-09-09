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В Томске разыскивают 14-летнюю школьницу, которая пропала 8 сентября

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Полиция Томска разыскивает 14-летнюю Анастасию Черникову, которая 8 сентября 2021 года ушла из гимназии № 29 и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком.

Была одета: темно синий брючный костюм, черная футболка с рисунками зеленых бананов, на ногах черные танкетки на высокой платформе, при себе портфель черный с белыми надписями.

Полиция просит всех, кто что-нибудь знает о местонахождении девочки, сообщить об этом по телефонам: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.

Добавим, 7 сентября в городе Киселевск искали двух десятилетних школьниц. После нескольких часов поиска были обнаружены тела детей. Подозреваемый Виктор Пестерников уже признался в их убийстве.

Также в городе Лесосибирск Красноярского края пропали две школьницы, которые уехали к подруге в соседний поселок. 

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