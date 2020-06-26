В Томске разъяснили ситуацию с бюллетенями для голосования по поправкам

Члены УИК и наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию подробно объяснили ситуацию с бюллетенями, которые томичи посчитали недействительными. Ранее мы сообщали о жалобе томича Алексея на то , что ему дали для голосования бюллетень, где не не хватало одной подписи члена УИК. Он также рассказал, что его другу из Северска дали такой же бюллетень, но тот жаловаться не стал.

Член УИК №250 в Северске Александр Голубев рассказал ТВ2, что все эти два дня голосование в закрытом городе проходят без нарушений. Все претензии и вопросы рассматриваются на месте.





«Я два дня дежурю весь день. Весь день передо мной стоит ящик для голосования. Буквально в 15-ти метрах. Вчера пришел мужчина и спрашивает: почему синяя и круглая печати не поставлены. Ему члены комиссии рассказали, что для КОИБа достаточно той, которая по инструкции. Спросил, где две подписи? Ему показали подписи. Он поворчал, проголосовал и ушел. С точки зрения работы комиссии я нарушений не вижу».





В соцсети «ВКонтакте» появился ролик с избирательного участка №13, где голосовал томич Алексей. Авторы ролика назвали утверждения Алексея, что данный случай имеет системный характер«фейком и провокацией». Но вместе с тем подтвердили, что недействительный бюллетень действительно был. Члены УИК его быстро заменили, согласно правилам.