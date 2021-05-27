В Томске развернуты дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса открылись 27 мая. Такое решение принял губернатор области Сергей Жвачкин. По его словам, оно обусловлено большим наплывом заявок от томичей.





Первые пункты открылись на площадках общеврачебной практики медико-санитарной части №2 Томска. В пункте на Иркутском тракте, 156 поставить прививку от СOVID-19 сможет любой житель Томской области, записавшись на вакцинацию через сайт госуслуг или по телефонам 8 (3822) 644-233, 8-906-959-73-62. В рабочие дни здесь будут принимать всех, кто записался на прививку, а выходные будет организована вакцинация сотрудников организаций, которые подали коллективную заявку в облздрав.





Работать в пункте будут четыре бригады медиков, по две в смену. Перед вакцинацией осмотр будет вести врач-терапевт, для пациентов установлены отдельные столики для заполнения анкет.





У жителей микрорайона «Спичфабрика» появилась возможность сделать прививку от COVID-19 недалеко от дома — в кабинете общеврачебной практики медико-санитарной части №2 на улице Репина, 12 в будние дни с 8 до 17 часов. Записаться на прививку в этот пункт можно по телефонам 8 (3822) 644-233, 736-220 (ул. Репина, 12) или через регистратуру поликлиники.





При поставке вакцины в регион в большем объеме будут развернуты дополнительные пункты вакцинации: передвижные, в общественных местах — торговых центрах и МФЦ.





«Чтобы создать коллективный иммунитет, к осени должны вакцинироваться более полумиллиона жителей Томской области. Люди готовы прививаться, нужно использовать все возможности, чтобы этот процесс стал абсолютно доступным для всех желающих», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.





Услуга записи на вакцинацию для жителей Томской области доступна на сайте covidtomsk.ru, портале госуслуг и телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616.