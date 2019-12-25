В Томске разрешили митинги у «белого дома» и мэрии

Ранее правозащитники рассказали, что прямой запрет на митинги около зданий госорганов действует в 44 регионах России, что противоречит постановлению Конституционного суда РФ и основному закону страны. Юристы обратились в парламенты и прокуратуры четырех регионов Сибири с требованием разрешить проводить митинги около зданий органов власти.



2 декабря активисты штаба Алексея Навального подали иск в Томский областной суд о признании незаконным запрета проводить митинги, шествия и пикеты ближе, чем в 100 метрах от здания областной администрации. Они считают, что эти поправки — реакция на иск активистов.





«Постановление Конституционного суда было еще 1 ноября, и понятно, что наши депутаты о нем знали и могли бы сразу же закон изменить, но почему-то этого не делали. Оксана Витальевна Козловская вместе с товарищами по «Единой России» раньше как-то не были замечены в активной защите прав граждан на собрания. Ну и более того, закон Томской области о митингах, в котором и был этот запрет митинговать около «белого дома», принимали эти же самые единороссы. Понятно, что новость «Дума Томской области проиграла суд штабу Навального» выглядела бы так себе, вот депутаты, видимо, и решили сами убрать антиконституционную норму», — комментировала ТВ2 координатор штаба Навального Ксения Фадеева.





Депутаты одобрили поправки. Запрет на митинги они внесли в 2012 году. Тогда в Томске прошли пикеты против подобных поправок.



Добавим, что в июне 2017 года после записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину были задержаны пенсионерки Галина Шергина, Екатерина Гаврилина, Римма Круць. Они в Губернаторском квартале отправили письмо президенту с помощью воздушных шариков, поскольку отчаялись получить ответ на свои письма, которые отправляли ему по почте. Позднее суд расценил их мероприятие как несанкционированный митинг и оштрафовал пенсионерок на суммы от пяти до двадцати тысяч рублей.





Последний массовый митинг у «белого дома» был в 2005 году, когда пенсионеры пошли к зданию администрации области после монетизации льгот. ​