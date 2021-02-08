В Томске разработают импортозамещающую систему досмотра для аэропортов

Ученые ТГУ разрабатывают антенную решетку для бесконтактного досмотра. Она сможет усовершенствовать систему безопасности в местах скопления людей, в частности, аэропортах. Российская разработка будет дешевле зарубежных аналогов. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

«С ростом ритма жизни потребность в радиоволновой системе обнаружения скрытых предметов на теле человека в режиме реального времени увеличилась в разы. Но современные службы безопасности пока не обладают доступным, безопасным и универсальным прибором российского производства для быстрого досмотра. Поэтому в настоящее время сформировалась потребность в мобильном, безвредном для окружающих устройстве, способном строить радиоизображения и распознавать на них потенциально опасные предметы за короткий промежуток времени», — говорится в сообщении пресс-службы.





Прибор позволит «без вреда для человека бесконтактно «заглянуть» под его одежду и в багаж с помощью радиоволн».





«А также будет иметь относительно низкую себестоимость благодаря использованию промышленно выпускаемых радиопередающих модулей– приводится слова научного сотрудника лаборатории терагерцовых исследований РФФ ТГУ Раиля Сатарова.





В основу разработки будет положен принцип синтезирования большой апертуры за счёт механического перемещения антенной решетки по заданному алгоритму. Решетка будет интегрирована с высокоскоростным сканером, который обеспечит ее перемещение со скоростью 1 м/c. Частота излучения – 24 ГГц, что безвредно для человеческого организма.





Закончить сборку первого прототипа планируют уже к апрелю 2021 года.