В Томске рассмотрят уголовное дело о подставных ДТП ради страховок

Октябрьский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении группы из 19 томичей, обвиняемых в инсценировке ДТП ради страховок. Сумма ущерба страховым компаниям составила более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По версии следствия, с января 2017 года по февраль 2019 года обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Томска и области, после чего предоставляли документы о якобы произошедших ДТП в страховые компании. Полученное страховое возмещение обвиняемые делили между собой. Сумма ущерба, нанесенного девяти страховым организациям, составила более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.





Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования» направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.