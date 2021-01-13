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13 января,
2021
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В Томске рассмотрят уголовное дело о подставных ДТП ради страховок

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Октябрьский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении группы из 19 томичей, обвиняемых в инсценировке ДТП ради страховок. Сумма ущерба страховым компаниям составила более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Томске рассмотрят уголовное дело о подставных ДТП ради страховок

«По версии следствия, с января 2017 года по февраль 2019 года обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории  Томска и области, после чего предоставляли документы о якобы произошедших ДТП в страховые компании. Полученное страховое возмещение обвиняемые делили между собой. Сумма ущерба, нанесенного девяти страховым организациям, составила более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении. 


Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования» направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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