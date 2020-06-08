В Томске работнику мясокомбината отрезало ноги
Сотрудник одного из томских мясокомбинатов на рабочем месте лишился ног. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СКР.
По данным ведомства, происшествие произошло 7 июня 2020 года. Работник коммерческой организации во время ремонта и обслуживания станка мясопереработки в производственном цехе обвалки и переработки мяса получил тяжкие телесные повреждения. Мужчина находился в ванной станка, когда произошел запуск двигателя агрегата из-за нарушения одним из работников организации требований охраны труда. Потерпевшего доставили в медучреждение, где ему ампутировали ноги.
Следственные органы возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
В настоящее время проходят следственные действия. Осмотрено место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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