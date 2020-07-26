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26 июля,
2020
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В Томске работают 90 летних веранд

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу в Томске еще 59-ти летних веранд учреждений общественного питания, которые соответствуют установленным рекомендациям.


С 21 июля в Томске прошло оценку готовности и открылось 31 заведение. Таким образом, сейчас в Томске работают 90 летних кафе.


Для сотрудников открытых летних веранд обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами. За столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.


О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

В Томске работают 90 летних веранд
Фото: Влад Карпов

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