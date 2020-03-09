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09 марта,
2020
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Новости

В Томске пункт регистрации авто будет работать без выходных

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Отдел регистрации транспортных средств в Томске с 10 марта будет работать без выходных. Об этом сообщает управление ГИБДД по Томской области.

В Томске пункт регистрации авто будет работать без выходных
Фото: drive2.com

Пункт регистрации автомобилей, расположенный по адресу Иркутский тракт, 79, начнет работать с 08:00 до 20:00 с перерывом на обед с 12 до 13 часов.


Также томичи, регистрирующие свое транспортное средство, могут получить необходимые услуги самостоятельно, без участия посредников, на портале госуслуг. Через портал государственных услуг можно снять автомобиль с учета, не приходя в пункт регистрации ГИБДД. Чтобы прекратить регистрацию, нужно зайти в раздел «Регистрация транспортного средства».


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