В Томске пункт регистрации авто будет работать без выходных

Отдел регистрации транспортных средств в Томске с 10 марта будет работать без выходных. Об этом сообщает управление ГИБДД по Томской области.

Пункт регистрации автомобилей, расположенный по адресу Иркутский тракт, 79, начнет работать с 08:00 до 20:00 с перерывом на обед с 12 до 13 часов.





Также томичи, регистрирующие свое транспортное средство, могут получить необходимые услуги самостоятельно, без участия посредников, на портале госуслуг. Через портал государственных услуг можно снять автомобиль с учета, не приходя в пункт регистрации ГИБДД. Чтобы прекратить регистрацию, нужно зайти в раздел «Регистрация транспортного средства».





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