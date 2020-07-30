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30 июля,
2020
Новости

В Томске пройдет всероссийский онлайн-полумарафон

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Томская область присоединилась к всероссийскому полумарафону «Забег.рф», забег пройдет 2 августа.


Уточняется, что для старта выбрали онлайн-формат, а все участники будут стартовать индивидуально. Зарегистрироваться на забег можно на сайте tomskmarathon.ru в дисциплинах бег и северная ходьба  (дистанции – 5, 10 и 21,1 км). Для детей предусмотрена дистанция в 1 километр.


«Необходимо стартовать 2 августа в удобное время и в любом подходящем для занятий спортом месте. В Томске в день забега в Сосновом бору с 11 до 16 часов будет организована специальная площадка, где участники смогут освежиться и сфотографироваться», — сообщает областная администрация со ссылкой на организаторов.


Результаты забега загружаются в личный кабинет на сайте Томского марафона. При этом на скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега, GPS-трек маршрута. Результаты забега детей загружать не обязательно.


«Все участники, в том числе дети, получат стартовый пакет – футболку, номер и медаль финишера. Выдача начнется 31 июля с 11 часов по адресу: Томск, проспект Ленина, 121 (ТЦ «ЦУМ», магазин The Sneaker)», — добавляют организаторы.


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