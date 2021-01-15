В Томске пройдет творческий вечер Петра Мамонова

Петр Мамонов — один из самых неординарных персонажей российской музыкальной сцены и киноэкрана. У него сотни тысяч поклонников не только в России, но и за ее пределами. Говорят, что «его талант граничит с безумием», а «его всеобъемлющее творчество — русская народная галлюцинация».





Успех к Мамонову как к музыканту пришел с созданием группы «Звуки Му». На выступлениях зрители видели его в обличии «уличного шута, галантного подонка и беспамятно-горького пьяницы» — так сказал о Петре его друг, журналист Артемий Троицкий. После того как в 90-х группа «Звуки Му» прекратила свое существование, началась самостоятельная музыкальная карьера Петра Мамонова. Его музыкальные спектакли стали участниками международных фестивалей Европы и Америки.