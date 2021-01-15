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15 января,
2021
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В Томске пройдет творческий вечер Петра Мамонова

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

13 февраля на сцене Центра культуры ТГУ состоится концерт — творческий вечер культового рок-музыканта и актера Петра Мамонова.  Он будет посвящен 70-летию артиста.

В Томске пройдет творческий вечер Петра Мамонова

Петр Мамонов — один из самых неординарных персонажей российской музыкальной сцены и киноэкрана. У него сотни тысяч поклонников не только в России, но и за ее пределами. Говорят, что  «его талант граничит с безумием», а «его всеобъемлющее творчество —  русская народная галлюцинация».


Успех к Мамонову как к музыканту пришел с созданием группы «Звуки Му». На выступлениях зрители видели его в обличии «уличного шута, галантного подонка и беспамятно-горького пьяницы» — так сказал о Петре его друг, журналист Артемий Троицкий. После того как в 90-х группа «Звуки Му» прекратила свое существование, началась самостоятельная музыкальная карьера Петра Мамонова.  Его музыкальные спектакли стали участниками международных фестивалей Европы и Америки.

В Томске пройдет творческий вечер Петра Мамонова

Многие знают Петра Мамонова в первую очередь как актера, получившего множество престижных наград. Его дебют — небольшая роль в фильме «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Всероссийский успех и любовь публики принес «Остров» Павла Лунгина. Там Мамонов сыграл роль мудрого старца-целителя. Создатели и актеры картины удостоились множества наград, в том числе шести статуэток «Ника» и шести «Золотых орлов». Получая одну из этих статуэток, Петр вышел на сцену в потертых джинсах и своей речью о добре и зле поверг зал в шок. Сетевой журнал «Бунтарь» включил это эпатажное выступление в «топ-10 бунтарских поступков 2007 года».

В Томске пройдет творческий вечер Петра Мамонова

Петр Мамонов — фигура неоднозначная, но гипнотическая. Его творческий вечер — это моноспектакль, разговор по душам со зрителем, уникальное сочетание проповеди, панк-концерта и сеанса игры с абсурдом.


Стоимость билетов на творческий вечер — от 1000 до 2500 рублей. Приобрести можно на официальном сайте артиста и в кассах города. 


Подробности по телефону: 8 (913) 837-56-55.

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