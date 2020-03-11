В Томске пройдет российско-итальянский кинофестиваль

На фестивале покажут 15 картин — от известных, получивших призы на мировых фестивалях, до картин молодых режиссеров.

Фестиваль проходит в России уже в шестой раз. В этом году новинки кино Италии смогут увидеть жители 20 российских городов. Открытие фестиваля в Томске запланировано на четверг, 12 марта, 19.00 в кинотеатре «Киномакс».





Откроется фестиваль показом-премьерой романтической комедии «Познакомься с Софией» (Ti presento Sofia) Гвидо Кьезы, где в главных ролях популярные итальянские актеры Микаэла Рамаццотти и Фабио Де Луиджи.