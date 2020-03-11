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11 марта,
2020
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Новости

В Томске пройдет российско-итальянский кинофестиваль

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

На фестивале покажут 15 картин — от известных, получивших призы на мировых фестивалях, до картин молодых режиссеров.

Фестиваль проходит в России уже в шестой раз. В этом году новинки кино Италии смогут увидеть жители 20 российских городов. Открытие фестиваля в Томске запланировано на четверг, 12 марта, 19.00 в кинотеатре «Киномакс».


Откроется фестиваль показом-премьерой романтической комедии «Познакомься с Софией» (Ti presento Sofia) Гвидо Кьезы, где в главных ролях популярные итальянские актеры Микаэла Рамаццотти и Фабио Де Луиджи.

В Томске пройдет российско-итальянский кинофестиваль
Фото: Pioner Cinema

«Также в рамках RIFF пройдут тематические дни, посвященные культуре отдельных регионов и городов Италии. На Дне Рима зрители увидят документальный фильм «Рим. Площадь Витторио» (Piazza Vittorio) американского режиссера Абеля Феррары и мелодраму «Везучая» (Fortunata) мэтра итальянского кино Серджо Кастеллитто», — говорится в анонсе, опубликованном на сайте обладминистрации.


В рамках Дня Неаполя покажут документальную ленту «Сожгите Неаполь» (Bruciate Napoli) Арнальдо Делеайе и визионерскую драму «Неаполь под пеленой» (Napoli velata) режиссера Ферзана Озпетека.


«Закроет фестиваль один из главных фильмов программы — «Предатель» (Il traditore) Марко Беллоккьо. Кинолента основана на реальной истории мафиози Томмазо Бушетты, чей беспрецедентный поступок навсегда изменил отношения между властью и организованной преступностью. Это фильм из программы 72-го Каннского международного кинофестиваля — обладатель итальянского «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм года», — отмечают организаторы.


Все фильмы покажут на итальянском с русскими субтитрами. Посмотреть расписание можно тут.



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