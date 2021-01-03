В Томске пройдет Майнкрафт-шоу
6 и 7 января всех томских поклонников Майнкрафта ждут в Центре культуры ТГУ. На два дня в концертном зале все станет максимально квадратным. Герои компьютерной игры готовы к новым приключениям и приглашают своих друзей в путешествие по разным мирам. Зрители интерактивного спектакля станут участниками всех событий, смогут общаться с любимыми героями, помогать им решать задачи и сражаться с главными злодеями.
Также в программе дискотека с персонажами Майнкрафта, фотосессии в тематических локациях и ярмарка гаджетов в стиле компьютерной игры.
Мероприятие проходит при соблюдении необходимых мер эпидемической безопасности: дистанция в полтора метра, измерение температуры, обработка поверхностей антисептиком. При себе иметь маски и перчатки. Если забыли – вам все выдадут на входе.
Майнкрафт-шоу разрешается смотреть даже малышам младше года. Дети до трех лет проходят бесплатно без предоставления места.
Интерактивные спектакли в Томске пройдут 6 января в 13:00 и 16:00, 7 января в 10:00, 13:00 и 16:00. Место встречи – Центр культуры ТГУ. Билеты можно купить здесь.
На правах рекламы.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?