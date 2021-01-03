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03 января,
2021
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В Томске пройдет Майнкрафт-шоу

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

6 и 7 января всех томских поклонников Майнкрафта ждут в Центре культуры ТГУ. На два дня в концертном зале все станет максимально квадратным. Герои компьютерной игры готовы к новым приключениям и приглашают своих друзей в путешествие по разным мирам. Зрители интерактивного спектакля станут участниками всех событий, смогут общаться с любимыми героями, помогать им решать задачи и сражаться с главными злодеями.  

В Томске пройдет Майнкрафт-шоу

Также в программе дискотека с персонажами Майнкрафта, фотосессии в тематических локациях и ярмарка гаджетов в стиле компьютерной игры.

В Томске пройдет Майнкрафт-шоу

Мероприятие проходит при соблюдении необходимых мер эпидемической безопасности: дистанция в полтора метра, измерение температуры, обработка поверхностей антисептиком. При себе иметь маски и перчатки. Если забыли – вам все выдадут на входе.

В Томске пройдет Майнкрафт-шоу

Майнкрафт-шоу разрешается смотреть даже малышам младше года. Дети до трех лет проходят бесплатно без предоставления места.


Интерактивные спектакли в Томске пройдут 6 января в 13:00 и 16:00, 7 января в 10:00, 13:00 и 16:00. Место встречи – Центр культуры ТГУ. Билеты можно купить здесь.


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