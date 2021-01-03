В Томске пройдет Майнкрафт-шоу

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6 и 7 января всех томских поклонников Майнкрафта ждут в Центре культуры ТГУ. На два дня в концертном зале все станет максимально квадратным. Герои компьютерной игры готовы к новым приключениям и приглашают своих друзей в путешествие по разным мирам. Зрители интерактивного спектакля станут участниками всех событий, смогут общаться с любимыми героями, помогать им решать задачи и сражаться с главными злодеями.

Также в программе дискотека с персонажами Майнкрафта, фотосессии в тематических локациях и ярмарка гаджетов в стиле компьютерной игры.

Мероприятие проходит при соблюдении необходимых мер эпидемической безопасности: дистанция в полтора метра, измерение температуры, обработка поверхностей антисептиком. При себе иметь маски и перчатки. Если забыли – вам все выдадут на входе.