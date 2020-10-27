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27 октября,
2020
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В Томске пройдет «горячая линия» про льготное обеспечение пенсионеров лекарствами

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томске в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню старшего поколения, состоится совместная «прямая» телефонная линия по теме льготного лекарственного обеспечения  пенсионеров. «Горячая линия» пройдет 28 октября, с 14.00 до 16.00, сообщается на сайте томского омбудсмена.

В Томске пройдет «горячая линия» про льготное обеспечение пенсионеров лекарствами

Пенсионеры смогут получить консультации по теме обеспечения лекарственными препаратами на льготной основе и другим вопросам.


«В «прямой» телефонной линии примут участие Уполномоченный по правам человека в Томской области  Елена Геннадьевна Карташова, начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по Томской области Сикора Александр Константинович, адвокат  Шальнева  Ольга Петровна», — говорится в сообщении.    


Звонки будут приниматься по телефонам: 71-48-34 и  90-18-60.

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