Добрые новости
20 ноября,
2020
1
фото
Новости

В Томске пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав детей с инвалидностью

ТВ2
ТВ2
1 день назад

В Томской области пройдет совместная «прямая» телефонная линия по теме защиты прав детей с инвалидностью. Вопросы можно будет задать в пятницу, 20 ноября, с 10.00 до 12.00, сообщает пресс-служба аппарата томского омбудсмена.

В Томске пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав детей с инвалидностью

«В «прямой» телефонной линии примут участие руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России Вячеслав Перминов, уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних прокуратуры Томской области Мария Братчикова. На вопросы установления или подтверждения инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида ответят по телефону 8 (3822) 40-33-04», — говорят в сообщении.


Вопросы можно отправлять заранее в ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 


На прочие вопросы защиты прав детей-инвалидов (жилищных, социальных и т.д.) по телефону (3822) 71-48-34 ответит уполномоченный Елена Карташова, по телефону (3822) 53-02-58 ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних областной прокуратуры. 


Вопросы можно отправлять заранее в аппарат Уполномоченного по правам человека в Томской области на e-mail: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru или в прокуратуру Томской области:  onl@prok.tomsk.gov.ru.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.