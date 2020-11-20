В Томске пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав детей с инвалидностью

В Томской области пройдет совместная «прямая» телефонная линия по теме защиты прав детей с инвалидностью. Вопросы можно будет задать в пятницу, 20 ноября, с 10.00 до 12.00, сообщает пресс-служба аппарата томского омбудсмена.

«В «прямой» телефонной линии примут участие руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России Вячеслав Перминов, уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних прокуратуры Томской области Мария Братчикова. На вопросы установления или подтверждения инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида ответят по телефону 8 (3822) 40-33-04», — говорят в сообщении.





Вопросы можно отправлять заранее в ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.





На прочие вопросы защиты прав детей-инвалидов (жилищных, социальных и т.д.) по телефону (3822) 71-48-34 ответит уполномоченный Елена Карташова, по телефону (3822) 53-02-58 ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних областной прокуратуры.





Вопросы можно отправлять заранее в аппарат Уполномоченного по правам человека в Томской области на e-mail: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru или в прокуратуру Томской области: onl@prok.tomsk.gov.ru.