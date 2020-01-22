В Томске пройдет чемпионат по лепке пельменей

Российские и китайские студенты будут соревноваться в лепке пельменей и посетят мастер-класс от профессионального повара. Вместе лепить пельмени в День российского студенчества — это новая традиция от Томского политеха, которая стартует в этом году.

На чемпионате в МКЦ ТПУ соберутся восемь студенческих команд. Вместе они будут состязаться в лепке пельменей, а гости праздника позже определят победителей в нескольких номинациях: команда, слепившая больше всего пельменей, команда, сделавшая это быстрее других, и команда с самыми вкусными пельменями.