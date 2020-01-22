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22 января,
2020
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Новости

В Томске пройдет чемпионат по лепке пельменей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

24 января в Томском политехническом университете состоится Чемпионат по лепке сибирских пельменей, приуроченный ко Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба вуза.


Российские и китайские студенты будут соревноваться в лепке пельменей и посетят мастер-класс от профессионального повара. Вместе лепить пельмени в День российского студенчества — это новая традиция от Томского политеха, которая стартует в этом году.

В Томске пройдет чемпионат по лепке пельменей

На чемпионате в МКЦ ТПУ соберутся восемь студенческих команд. Вместе они будут состязаться в лепке пельменей, а гости праздника позже определят победителей в нескольких номинациях: команда, слепившая больше всего пельменей, команда, сделавшая это быстрее других, и команда с самыми вкусными пельменями.

Чемпионат пройдет 24 января в 15:00 в танцевальном зале Международного культурного центра ТПУ (ул. Усова, 13в).

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