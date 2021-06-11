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11 июня,
2021
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В Томске пройдет чемпионат по гребному спорту «Сибирская регата»

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томске пройдут чемпионат и первенство СФО по гребному спорту «Сибирская регата». Об этом сообщает областной департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту. 

В Томске пройдет чемпионат по гребному спорту «Сибирская регата»

«За медали будут бороться около 80 гребцов из Магнитогорска, Каменска-Уральского, Новосибирской и Томской областей. В рамках чемпионата спортсмены будут состязаться в одиночках, а вот юные спортсмены сразятся в следующих дисциплинах: «четверка парная», «четверка распашная», «парная двойка» и «одиночка»», — говорится в сообщении.


Чемпионат пройдет с 12 по 13 июня на гребной базе детско-юношеской спортивной школы №16 (ул. Сенная Курья, 13). Старт 12 июня в 10.00.

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