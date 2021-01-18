В Томске пройдет благотворительная ярмарка-раздача кошек

30-31 января в Томске пройдет ярмарка-раздача котов и кошек. Если вы давно мечтали о том, чтобы завести пушистого друга, — это хорошая возможность исполнить свое желание и помочь тем, кто в этом нуждается.

Сейчас на передержке у наших волонтеров больше 30-ти кошек, которые ищут дом, — говорит организатор выставки-ярмарки Лариса Прохорова. — На ярмарке можно будет увидеть примерно 20 котят и молодых кошечек и котиков. Среди тех, кто захочет приютить питомца, мы проведем розыгрыш на бесплатную стерелизацию\кастрацию животного и запас корма для него.

На ярмарке можно будет приобрести картины, вышивку, украшения, игрушки, мыло и другие товары ручной работы. К каждому лоту будут прикреплены визитки мастеров, которые напечатают организаторы. Кстати, если вы тоже занимаетесь каким-то видом творчества, можете присоединиться к благотворительной акции и принести на ярмарку свои работы. Среди мастеров будут разыгрывать сертификат на фотосессию.





Посетители смогут купить изделия за ту сумму, которую посчитают нужной. Все собранные деньги будут направлены на содержание и нужды бездомных животных.





Ярмарка-раздача кошек пройдет 30-31 января по адресу: ул. Большая Подгорная, 87, блок 8 (со стороны дома по пер. Островского, 22) или блок 7 (со двора, домофон 8). Помещение предоставлено любителям животных бесплатно.





Все вопросы можно задать организатору по телефону 8 913 861 6797 — Лариса.





Мероприятие проходит при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности. При себе иметь маски. На входе можно обработать руки антисептиком.