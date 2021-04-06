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06 апреля,
2021
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В Томске пройдет акция в защиту женского здоровья «Марш в красном»

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

В Томске 7 апреля состоится ежегодная акция «Марш в красном», посвященная Всемирному дню здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске пройдет акция в защиту женского здоровья «Марш в красном»

Акция пройдет в форме разговора со специалистами при поддержке научно-медицинской библиотеки СибГМУ и благотворительного фонда «Сибирь-СПИД-Помощь». Красный цвет в одежде участников будет выступать символом жизни, помощи и милосердия.

Отмечается, что акцент в этом году будет сделать на сохранении репродуктивного здоровья томской молодежи.


«Участники акции обсудят со специалистами социальные аспекты проблемы, факторы риска, влияющие на репродуктивное здоровье молодежи, основные условия сохранения репродуктивной функции и другие вопросы. Помимо специалистов из сферы здравоохранения в акции примут участие представители некоммерческих организаций, а также сотрудники учреждений профессионального образования и центров помощи детям», — говорится в сообщении.


После акции доклады специалистов будут опубликованы на площадках научно-медицинских библиотек РФ и образовательных учреждений Томска и Томской области.


Акция пройдет на площадке научно-медицинской библиотеки СибГМУ, участие специалистов – на платформе ZOOM. По вопросам участия обращаться по телефону: 99-12-22.

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