В Томске проводят дезинфекцию подъездов жилых домов из-за коронавируса

В подъездах жилых домов в Южных Воротах, Зеленых Горках и на улице Нефтяной с 13 марта усилили меры борьбы с распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ТДСК.

Напомним, в обслуживании группы управляющих компаний ТДСК находится почти два миллиона квадратных метров жилья, которые находятся в Томске и Томском районе.

«Естественно, в борьбе с распространением инфекции мы рассчитываем, прежде всего, на жителей, — считает руководитель группы управляющих компаний ТДСК Анатолий Бочаров. — Может, кому-то и не нравится запах дезинфицирующих средств, лучше подстраховаться. В конце концов, это наша ответственность перед самими собой и нашими близкими».

В случае появления в домах граждан, помещенных на карантин, частоту уборки подъездов с дезинфицирующими средствами планируется увеличить.

Уборкой подъездов жилых домов занимаются клининговые компании. Особое внимание уделяют санитарному состоянию первых этажей. Дезинфицируют поручни, входные зоны, дверные ручки, лифтовые кабины и кнопки, перила. Дважды в неделю обрабатывают все этажи: перила, дверные ручки, лифтовые холлы, почтовые ящики и прочее.

Управляющая компания «Дом-Сервис ТДСК» контролирует процесс уборки и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по Томской области, а также внедряет дополнительные меры для защиты жителей.

Также специалисты Центра продаж ТДСК с 20 марта 2020 года в отделе продаж проводят дистанционные консультации по просмотру и покупке квартиры, по ипотечным и льготным программам. Вам достаточно зайти на сайт tdsk.tomsk.ru и оставить заявку. Вы получите видео или фотопрезентацию выбранной квартиры на указанное вами устройство (электронную почту или телефон).





В ТДСК временно отменили групповые экскурсии и подготовили индивидуальные туры для просмотра районов и жилья.

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