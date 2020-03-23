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23 марта,
2020
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В Томске проводят дезинфекцию подъездов жилых домов из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

В подъездах жилых домов в Южных Воротах, Зеленых Горках и на улице Нефтяной с 13 марта усилили меры борьбы с распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ТДСК. 

В Томске проводят дезинфекцию подъездов жилых домов из-за коронавируса

Управляющая компания «Дом-Сервис ТДСК» контролирует процесс уборки и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по Томской области, а также внедряет дополнительные меры для защиты жителей. 


Уборкой подъездов жилых домов занимаются клининговые компании. Особое внимание уделяют санитарному состоянию первых этажей. Дезинфицируют поручни, входные зоны, дверные ручки, лифтовые кабины и кнопки, перила. Дважды в неделю обрабатывают все этажи: перила, дверные ручки, лифтовые холлы, почтовые ящики и прочее.


В случае появления в домах граждан, помещенных на карантин, частоту уборки подъездов с дезинфицирующими средствами планируется увеличить.


«Естественно, в борьбе с распространением инфекции мы рассчитываем, прежде всего, на жителей, — считает руководитель группы управляющих компаний ТДСК Анатолий Бочаров. — Может, кому-то и не нравится запах дезинфицирующих средств, лучше подстраховаться. В конце концов, это наша ответственность перед самими собой и нашими близкими».


Напомним, в обслуживании группы управляющих компаний ТДСК находится почти два миллиона квадратных метров жилья, которые находятся в Томске и Томском районе.

В Томске проводят дезинфекцию подъездов жилых домов из-за коронавируса

Также специалисты Центра продаж ТДСК с 20 марта 2020 года в отделе продаж проводят дистанционные консультации по просмотру и покупке квартиры, по ипотечным и льготным программам. Вам достаточно зайти на сайт tdsk.tomsk.ru и оставить заявку. Вы получите видео или фотопрезентацию выбранной квартиры на указанное вами устройство (электронную почту или телефон). 


В ТДСК временно отменили групповые экскурсии и подготовили индивидуальные туры для просмотра районов и жилья.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (3822) 501-011 и на сайте tdsk.tomsk.ru. Укажите точное время, чтобы минимизировать контакты с другими людьми.


Через сайт tdsk.tomsk.ru также принимаются ипотечные заявки. Все документы для оформления ипотеки и договора на покупку квартиры можно получить по почте.


Для выбора квартиры и записи на просмотр также используйте мобильное приложение «ТДСК» в GooglePlay  и AppStore.


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