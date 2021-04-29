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29 апреля,
2021
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В Томске проверили уличные тренажеры после того, как ребенок травмировался на площадке

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске проверили площадки с уличными тренажерами. В ходе проверки обнаружены три разукомплектованных тренажера, которые не представляют опасности, однако требуют ремонта.

Решение провести внеочередное обследование состояния и безопасности спортивного оборудования принято после инцидента на стадионе «Юность».

Поводом для проверки послужила травма пятилетнего мальчика. Он находился на спортивной площадке, и на него упала штанга. С травмами ребенка доставили в больницу. Следственный комитет по Томской области проводит проверку по факту травмирования пятилетнего мальчика на стадионе «Юность» в Томске. 

Сейчас эту штангу демонтировали. В мэрии отметили, что в спортивной школе №3 имелась вся документация на уличные тренажеры, установленные на территории стадиона «Юность». Также есть акты осмотра всего спортивного оборудования, проведенного в начале апреля. На тот момент тренажер находился в надлежащем состоянии. Руководство спортшколы предоставило видеоматериалы и документацию в следственные органы.

«Постоянный контроль за использованием элементов со стороны балансодержателей невозможен. Люди приходят и в нерабочее время, гуляют с детьми, приходят самостоятельно. И то, как правильно они используют тот или иной элемент, мы не сможем уследить», — подчеркнул и.о. начальника управления физической культуры и спорта администрации Томска Евгений Новиков на заседании комитета гордумы по молодежной политике и спорту.


В ближайшее время планируется установить таблички с инструкциями о правильном использовании тренажеров и оборудования и нанести маркировку с возрастным ограничением.

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