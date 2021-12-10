В томских маршрутках проверяют соблюдение масочного режима и интервалов движения

С начала недели соблюдение масочного режима проверили почти в 240 автобусах Томска, сообщает мэрия. Проверки проводят инспекторы муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок.

Во время рейдов оценивается не только соблюдение масочного режима, но и соблюдение санитарных требований, чистота транспорта, интервал движения, работоспособность терминалов для приема безналичной оплаты проезда. Перевозчикам, в автобусах которых нашли нарушения, направляют уведомления.

«Ежедневно инспекторы проводят выездные проверки работы общественного транспорта. Они выходят на конечные и промежуточные остановки, часть рейдов проводится при участии сотрудников полиции. На этой неделе в зоне внимания проверяющих были троллейбусы маршрутов №№ 2 и 6, трамваи №№ 1, 3, 4, автобусов №№ 8/9, 53, 11, 38», — говорится в сообщении.