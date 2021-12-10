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В томских маршрутках проверяют соблюдение масочного режима и интервалов движения

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С начала недели соблюдение масочного режима проверили почти в 240 автобусах Томска, сообщает мэрия. Проверки проводят инспекторы муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок.

Во время рейдов оценивается не только соблюдение масочного режима, но и соблюдение санитарных требований, чистота транспорта, интервал движения, работоспособность терминалов для приема безналичной оплаты проезда. Перевозчикам, в автобусах которых нашли нарушения, направляют уведомления.

«Ежедневно инспекторы проводят выездные проверки работы общественного транспорта. Они выходят на конечные и промежуточные остановки, часть рейдов проводится при участии сотрудников полиции. На этой неделе в зоне внимания проверяющих были троллейбусы маршрутов №№ 2 и 6, трамваи №№ 1, 3, 4, автобусов №№ 8/9, 53, 11, 38», — говорится в сообщении.

Также на этой неделе рейды проходили на промежуточных остановках «ЦУМ», «Переулок 1905-го года», «ТЮЗ», «Главпочтамт». По обращениям жителей проверили соблюдение расписания перевозчиками маршрутов №№ 11 и 38.

«Учитывая то, что обеспечить в автобусе или электротранспорте социальную дистанцию сложно, департамент городского хозяйства просит томичей по возможности не заходить в переполненный общественный транспорт и обязательно соблюдать санитарные правила и масочный режим при поездках», — добавили в мэрии.

Отметим, пожаловаться на некачественное выполнение услуг перевозчиками вы можете в диспетчерскую службу «Центра организации и контроля пассажироперевозок» по телефонам:  28-29-05 и 28-29-06 или на электронную почту: raspisanie@admin.tomsk.ru с 6.30 до 23.00 часов.

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