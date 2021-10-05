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В Томске проверят систему экстренного оповещения

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В Томске проверят комплексную систему автоматического централизованного оповещения, сообщает мэрия

В среду, 6 октября, с 10.40 до 10.45 томичи услышат сигнал «Внимание всем». Проверка пройдет с запуском электросирен и громкоговорителей.

Томичей просят соблюдать спокойствие во время проверки сигнала — услышав сирены или увидев большое скопление спецтехники.

«Дополнительную информацию о тестировании систем оповещения можно уточнить по единому номеру вызова экстренных служб - 112», — добавили в мэрии.

В МЧС отмечают, что предупредительный сигнал «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация (например, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации). Поэтому, услышав звук электросирен, населению необходимо включить телевизор или радио и прослушать экстренное сообщение. Полученную информацию следует, по возможности, передать близкому кругу лиц, соседям, а затем действовать согласно полученным данным.

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