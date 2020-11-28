В Томске провели виртуальный митинг в поддержку арестованного мэра Ивана Кляйна

Томичи 28 ноября устроили виртуальный митинг на площади Ново-Соборной в поддержку арестованного мэра Ивана Кляйна. Для этого они использовали «Дорожное событие» в мобильном приложении 2GIS.

Напомним, следствие обвиняет Ивана Кляйна в том, что он в 2016 году, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и интересах «Томского пива», дал «заведомо незаконное указание» своей подчиненной, начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска Анне Подгорной, которую в прошлом году приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы условно за незаконное выделение земельного участка своей матери, внести «недостоверные сведения» о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта по адресу ул. Мокрушина, 9, принадлежащего ОАО «Томское пиво».





По версии следствия, Кляйн сделал это, чтобы отказать собственнику земельного участка по ул. Мокрушина, 11/1 Аминову в переводе его земли из «зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности» в «зону общественно-жилого назначения» и не дать построить жилые дома.





Адвокаты Ивана Кляйна считают, что «дело шито белыми нитками», данное уголовное дело сфабрикованным, и подчеркивают, что Иван Кляйн невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину.





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