В Томске проведут репетицию всеобщей тревоги

Томичей предупреждают о проверке средств оповещения, которая пройдет 23 июля с 11 до 12 часов. В это время включат электросирены и громкоговорителей, специальные сигналы будут передавать на ТВ и радио.





Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!».





«По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10-ти общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение», — объясняет пресс-служба мэрии.





Ранее отмечалось, что к 2030 году не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием таких систем.