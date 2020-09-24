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24 сентября,
2020
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В Томске протестировали новый препарат для сверхточной диагностики рака груди

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Новый радиофармпрепарат для диагностики агрессивного вида рака молочной железы, разработанный учеными Томского политехнического университета, успешно прошел первые клинические испытания. Об этом сообщает пресс-служба ТПУ.

В Томске протестировали новый препарат для сверхточной диагностики рака груди

«Первый этап клинических испытаний проходил в течение последнего года в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН. В нем приняли участие 29 пациентов, препарат показал себя успешно», — говорится в сообщении.


Так, на первом этапе испытаний пациентки были разделены на три группы по дозировке препарата: - 250, 500 и 1 тыс. микрограмм. После введения дозы участницы исследования четыре раза проходили сканирование в гамма-камере для оценки скорости распространения вещества — через два, четыре, шесть и 24 часа.


Отмечается, что особенностью нового препарата является его структура, в которую входит каркасный белок и радиоактивный изотоп технеций-99. Белок отвечает за точный поиск опухолевой клетки и действует по принципу антиген-антитело, а изотоп — за визуализацию местоположения изотопа, что позволяет увидеть опухолевую клетку с помощью гамма-камер.


Используемый в новом препарате белок ADAPT6 специфичен к онкомаркеру Her2/neu - рецептору, повышенная экспрессия которого наблюдается у 15-20% пациентов с агрессивной формой рака молочной железы. При лечении такого типа рака применяются дорогостоящие таргетные препараты, для назначения которых необходима точная диагностика.


«Ранее радионуклиды для диагностики рецепторов Her2/neu не применялись, наш препарат первый в этом смысле. Но он не заменит стандартные методы, его цель - сделать диагностику еще более точной», — цитирует пресс-служба научного сотрудника научно-исследовательского центра «Онкотераностика» ТПУ Ольгу Брагину.


По словам завотделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимира Чернова, препарату предстоит пройти еще несколько фаз клинических испытаний. Испытания могут занять несколько лет, а затем препарату придется пройти долгий путь сертификации, чтобы он стал доступен пациентам других клиник.

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